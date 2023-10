Vídeo: Jojo Todynho detona atitudes de Cariúcha: "Eu fico revoltada" | A TARDE

Em meio às últimas polêmicas em 'A Fazenda', a campeã da edição 12, Jojo Todynho, detonou a participação de Cariúcha, sua rival fora da casa.

A dona do hit 'Que Tiro Foi Esse' recentemente manifestou torcida à jornalista e apresentadora Rachel Sheherazade e iniciou seu desabafo afirmando que passaria a postar todas as ações beneficentes que realiza, pois as pessoas a resumem a barracos.

"Mas um barraco que as pessoas procuraram com comigo, não fui eu que mexi com ninguém, não. Porque todas as vezes que eu me defendi foram com pessoas que se meteram comigo, não que eu impliquei".

Ela seguiu, afirmando que ainda há quem acredita no ditado que diz que preto não tem voz. Neste momento, ela afirmou que Cariúcha foi para o reality para reforçar estereótipos.

"Que a mulher preta é favelada, que a mulher preta é sem conteúdo, tudo o que é de ruim eles querem envolver pessoas pretas nisso. E a Cariúcha burra – que me dá um ódio disso – foi pra reafirmar isso", contou.

Confira.