"A gente só se divertiu muito", diz Susinna sobre affair com Anitta

O ator italiano Simone Susinna quebrou o silêncio e se manifestou sobre os rumores de que teria se relacionado com a cantora brasileira Anitta apenas para se promover e ganhar fama.

Ele afirmou que, na verdade, teve "a sorte" de ficar famoso após protagonizar o filme '365 Dias (2020)'. "Eu sei o que eu senti, eu sei quem eu sou. Eu tive a sorte de participar do filme 365 Dias (2020), isso me fez ficar famoso", contou o ator ao colunista Leo Dias.

Susinna contou ainda que nunca teve relação séria com Anitta e foi sincera com essa. "Eu não sou o tipo de cara que finge sentimentos, é impossível isso para mim. Eu tinha um amor maior por essa mulher. Passamos os melhores momentos juntos. Eu acho que nós éramos as pessoas certas no momento errado de nossas vidas".

Ele disse que conheceu a cantora em 2022 e logo sentiu algo especial por ela. "Eu senti algo como: 'Essa mulher é tão poderosa'. Ela estava em um relacionamento, então apenas mantivemos amizade. Depois disso, nunca mais paramos de conversar".

O ator disse que Anitta é uma mulher inteligente e se o relacionamento fosse falso, ela perceberia. "Tem muitos vídeos, histórias sobre nós. Ela disse que éramos pessoas parecidas, então como pode ser falso? Eu não consigo ser falso. Não podemos falar de relacionamento, a gente só se divertiu muito".

Ele contou ainda que não acompanha redes sociais e, consequentemente, não lê críticas. "Não leio os comentários, não fico no Instagram o tempo todo. Vim aqui [para o Brasil] com as melhores das intenções"