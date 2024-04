A Grande Conquista: irmã de Cezar Black é confirmada no reality | A TARDE

A Grande Conquista, reality da Record TV, começa na próxima segunda-feira (22), mas já na noite desta quinta-feira (18) começou a divulgar seus participantes. Entre os dez primeiros confirmados, Aline Bina, enfermeira e irmã do ex-BBB Cezar Black, puxa a fila.

Mais cedo, o perfil oficial da baiana no instagram havia comunicado a presença dela no programa. No entanto, Aline só foi confirmada oficialmente nesta noite.

Além de Aline Bina, outros integrantes também foram oficializados, são eles: Amanda Martins, Ana K, Ana Paula Oliveira, Anahí Rodrighero, Andreia de Andrade, Biel Azevedo, Bifão, Billy Santana e Brenno Pavarini.

A Grande Conquista



No reality, anônimos são misturados com famosos e participam de uma disputa totalmente interferida pelo público. Na última edição o vencedor foi o cantor Thiago Servo.