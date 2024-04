Acarajé, sushi e mais: ovos da Páscoa fogem do tradicional chocolate | A TARDE

Os ovos trazidos pelo coelhinho da páscoa nos últimos tempos têm abandonado a mesmice das paletas de chocolate e se apresentado de formas mais diversificadas que fogem, inclusive, do doce.

Apesar da ausência de açucar, as opções também causam efeitos agradáveis aos diferentes paladares. Algumas das opções foram reunidas pelo núcleo de redes sociais do Grupo A Tarde, que convidou diferentes pessoas para experimentar as novidades.

A Pizzará enviou três opções: Ovojé, Ovoçá e Ovorá. Todos custam R$ 45. O Ovojé consiste em uma casquinha de mix de feijões assados e fritos no dendê, com vatapá de pão doce e finalização de camarão seco, mine acarajés e pimenta de cheiro.

O Ovoçá tem massa de milho branco com farinha de arroz temperada com leite de coco, leite condensado e sal, é trufado com massa de beijinho de dendê e finalizado com coco fresco, beijinho de dendê e raspas de limão siciliano e laranja.

O Ovorá tem uma massa de mix de feijões temperaada com dendê, leite de coco e especiarias, trufado com vatapá de pão doce, moqueca de camarão fresco, finalizado com camarão fresco, mine abarás e pimenta de cheiro.

O repórter Felipe Sena experimentou o Ovorá e contou que ficou surpreso com o sabor, traz o característico sabor do abará.

"O sabor marcante de abará, gostei muito. Achei a ideia diferente, interessante, disruptiva. Mas não adotaria na minha páscoa... No meu imaginário, o ovo é doce, mesmo".

Outra opção baiana é a da Pizzará Bahia e Raizes Chocolates, que mescla chocolate 40% ao leite com crispy de camarão defumado e dendê recheado com ganache de brigadeiro. A iguaria pesa cerca de 300g e custa R$ 65.

A Craquelatto também dispões de três opções. O Banookie, casca de cookie recheada com doce de leite, banana e chantilly e finalizada com farofinha de canela e biscoito, custa R$ 89.

Há também o Ovo casca de Brownie, que é recheado com creme de ninho, brigadeiro de panela e pedaços de brownie e custa R$ 99,90, além do meio ovo de corte de cookie recheado com brigadeiro de fava de baunilha com redução de framboesas.

Quem experimentou este último foi a jornalista Isabella Cardoso, que considerou esta a melhor opção.

"Eu achei uma delícia, pois tem frutas vermelhas, estava doce na medida certa... O creme me lembrava doce de leite, o cockies caseiro... uma delícia, melhor que o industrializado", contou.



As opções não terminam por aí. A Gelato Luce tem o Ovo Surreal, que tem sorvete de ninho com pedaços de brownie, doce de leite e casquinha de chocolate, pesa entre 550g e 700g e custa R$ 125.

A Saborosa Empada mesclou sua especialidade com a Páscoa e oferece o Ovo Premium de carne seca com banana. O pequeno pesa aproximadamente 350g a 400g e custa R$ 72.

A aposta da Confeitaria Nara Leite é o Ovo Caramelado com biscoito, que tem casca ao leite recehada de creme de brigadeiro belga, biscoito amanteigado que desmanvha na boca e caramelo tofee. A versão de 500g custa R$ 82.



Para os amantes da culinária japonesa, a Sushirus Salvador também embarca na Páscoa e dispõe um ovo com casca feita com shari e proteína na escolha do cliente, podendo ser camarão ou salmão. O recheio é com cream cheese e a proteína pode ser camarão, salmão cru, maçaricado ou kani. O ovo acompanha molhos da casa, teriaki, shoyo, shoyo apimentada e geleia de pimenta. O de 440g custa R$ 79,90.

A repórter Leilane Teixeira degustou a iguaria e afirmou que pensa em incorporá-la à sua Páscoa. "Delícia, amei de verdade. Muito bom. Tava querrendo incluir esse. Penso em Vou passar a ideia para meu namorado. É muito bom, mesmo.



A confeiteira Nara Leite, da confeitaria que leva seu nome, apostou na união de sabores tropicais e refrescantes aos tradicionais. Seu cardápio conta com algumas opções, entre elas, o ovo de colher de pistache com frutas vermelhas, o brigadeiro belga sequilhado e o franuí. Os preços variam entre R$ 81 a R$ 105, valor do trio degustação.

"Os sabores tropicais foram pensados a partir do desejo em unir o refrescante com os tradicionais. Algo bem a cara da Bahia. A demanda de Páscoa está muito boa! Iniciamos o planejamento da Páscoa em janeiro, criando cardápio, encomenda embalagens e insumos, para que pudéssemos aumentar nossa produção, de forma organizada e produtiva", conta.



Confira a degustação.