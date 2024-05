Acompanhado de multidão, Davi canta 'Calma, Calabreso' em Cajazeiras | A TARDE

Um dos bordões de maior sucesso no Big Brother Brasil pertence a Davi Brito, que voltou para a capital baiana neste sábado, 20, e foi recebido com festa neste domingo, 21, com direito a trio elétrico e várias atrações.

O baiano foi ovacionado pelo público, discursou sobre a vitória no reality show e ainda cantou com a multidão que acompanha a festa no Campo da Pronaica.

Durante a celebração, Davi cantou o hit 'Calma, calabreso', de Bruno Magnata, uma das atrações presentes no evento.

O baiano não se conteve e entoou outros hits também, à exemplo de 'Cadê Seu Namorado Moça?', de Nadson O Ferinha e Thales Lessa.

Confira os vídeos.