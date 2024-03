"Acorda pra vida", dispara Davi para Isabelle sobre o jogo da sister | A TARDE

Tentando amenizar a tristeza de Isabelle por não estar no VIP, Davi alertou sobre a Cunhã não ser uma das prioridades de Giovanna.

"Se ela quisesse vir falar com você, ela te chamava e falava. Do jeito que eu conheço ela, ela chamava você e falava: 'Quero falar com você'. Ah, porque justificou. Você ainda acha que é prioridade de jogo deles? Acorda pra vida”, afirmou o baiano.

Indo além, o ‘cria de Cajazeiras’ relembrou das vezes em que foi indicado ao Paredão pelos aliados de Giovanna. “Lucas te botou no Paredão, Pitel te botou no Paredão, eles estão no VIP dela, estão no lado dela. Se ela te priorizasse, você estaria no VIP dela", finalizou.

Por fim, Isabelle, ao ouvir todos os conselhos de Davi, acabou ficando confusa sobre o que fazer. "Não sei mais o que eu faço, se converso ou não agora", lamentou a sister após o baiano sair do quarto.