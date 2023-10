Acusada de ser pivô do término de Sandy e Lucas Lima quebra o silêncio

Após ter sido apontada como pivô do divórcio de Sandy e Lucas Lima, a atriz e cantora Bruna Guerin usou suas redes sociais nesta quarta-feira, 27, para se manifestar.

Ela afirmou que em 20 anos de carreira, nunca havia sofrido onda de ódio tão grande. Segundo ela, os ataques foram causados por boatos mentirosos de que ela e Lucas têm um caso.

Recentemente, Bruna e Lucas contracenaram juntos o musical "Once". Comentários de Lucas em posts de Bruna deram ainda mais gás aos boatos.

"Não sou pivô de separação e nunca tive nenhum envolvimento com meu amigo de trabalho. Especular, acusar e me atacar com mensagens de ódio e mentiras descabidas é cruel e está me afetando demais", disse Bruna, que manifestou apoio ao agora ex casal.

"Toda minha solidariedade e respeito à Sandy e ao Lucas nesse momento que estão passando". A publicação teve o apoio de Sandy, que reagiu com um emoji de coração.

Confira o post.