Acusado de abuso no 'Casamento às Cegas' se pronuncia e causa polêmica

- Foto: Reprodução

Acusado de abuso sexual por Ingrid Santa Rita no 'Casamento às Cegas', Leandro Marçal usou as redes sociais neste domingo, 14, para se pronunciar sobre o episódio. O personal trainer compartilhou uma nota alegando que vai provar sua inocência.

"Informo que JAMAIS pratiquei quaisquer fatos que me foram imputados pela Sra. INGRID SANTA RITA, com quem tive um breve relacionamento amoroso, como é de notório conhecimento", iniciou ele, que seguiu.

"Declaro ainda, que tais fatos, os quais, surpreendentemente, foram relatados na gravação do episódio Reencontro ocorrido em 07/07/24 não condizem com as trocas sempre consensuais que tivemos durante o matrimônio”, disse.

Leandro ainda acusou a Netflix de manipular a edição para não exibir a defesa feita por ele no Reencontro.

"Declaro mais, que a empresa Netflix e Endemol Shine Brasil editou o último episódio do Reencontro, não incluindo a defesa que este declarante fez às acusações que lhe foram realizadas pela Sra. Ingrid Santa Rita, naquele episódio e momento, publicando-o da forma como bem quis, motivo que também serão objeto de todas as medidas judiciais cabíveis, já que no episódio publicado, com a edição realizada pela empresa Endemol Shine Brasil e Netflix, o declarante ‘silenciou’ às acusações realizadas pela Sra. Ingrid Santa Rita, o que não condiz com a verdade do ocorrido".

"Declaro ainda, que todas as providências legais em face desta calúnia, difamação e injúria serão tomadas por minha assessoria jurídica", finalizou.

Entenda o caso

Depois da exibição do episódio final do reality de casais da Netflix, o Reencontro, Ingrid acusou Leandro de estupro enquanto ela dormia.

“O abuso, o estupro, porque essa é a palavra, começou a acontecer a partir do momento em que eu tivesse recorte, conversei com ele e ele esperava eu dormir para tentar resolver o problema. Mas ele esqueceu que precisava me avisar. Precisava ser consentido, como até então era”, disse.

Ela detalhou ainda como o caso ocorreu. "Acordava com ele me chupando. Com todas as práticas possíveis, numa tentativa insana de resolver o problema. Eu não conseguia reagir aquilo. Sempre me vi como uma mulher muito bem resolvida e falava que isso nunca ia acontecer comigo".

Ela afirmou ainda que esteve em uma delegacia para registrar boletim de ocorrência e está protegida pela Lei Maria da Penha.

Após as acusações, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Osasco, na Grande São Paulo, iniciou uma investigação contra o ex-reality. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), ele poderá responder por estupro, violência psicológica e doméstica.