Affair de João Guilherme, Marquezine quer casar e morar em fazenda

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Flagrada aos beijos no início do mês com João Guilherme, Bruna Marquezine revelou à Elle espanhola que tem sonhos de formar uma família. “No âmbito pessoal, desejo construir uma família, viver uma paixão transbordante e um amor sereno, ter filhos e uma fazenda. Tenho fé na instituição fracassada do casamento”, disse Bruna.

A atriz de 28 anos, contudo, pretende trabalhar muito antes do enlace com a pessoa ideal. Bruna não descarta morar em uma fazenda no futuro, no entanto, parece querer seu próprio espaço, para frustração dos fãs que sonham em vê-la passar os finais de semana na Fazenda Talismã, de propriedade do cantor Leonardo, que já chama a atriz de nora.

“Hoje em dia, parte dessa fama está ligada às redes sociais. O que você pensaria se amanhã, num passe de mágica, a Internet deixasse de existir? Quando penso na fazenda que quero, penso em construir um bunker, um abrigo onde pudesse reunir minha família e meus melhores amigos caso ocorresse uma tragédia”, explicou.

Sucesso no flmeBesouro Azul (2023), Bruna comemora o sucesso, mas não descarta estrelar produções no Brasil. “Quando um de nós [latinos] conquista um espaço nobre, sinto que estamos todos juntos de alguma forma”, salientou.