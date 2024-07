Além do "badalo" do GG: lembre artistas atingidos por itens inusitados

Leo foi atingido por um celular suas partes íntimas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Leo Santana foi surpreendido na noite do último sábado, 29, durante sua apresentação na cidade de Gravatá, no agreste de Pernambuco. Enquanto cantava o hit “Perna Bamba”, ele foi atingido por um celular suas partes íntimas.

Um vídeo do momento mostra que o artista parou de dançar a música, agachou e levou a mão à região atingida. “Eu fui derrubado por um celular. Gente, isso é sério, não vale rir”, disse Leo Santana, em tom de brincadeira, após o ocorrido. “Prejudicado por uma tentativa de selfie”, acrescentou o cantor.

Veja o momento:

Mas se engana quem pensa que o baiano foi o único artista atingido por um item inusitado durante um show. A lista é grande e inclui personalidades como Anitta, Lil Nas X e mais.



Anitta

Durante uma apresentação na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, Anitta foi atingida por um sapato. A cantora deu uma bronca no fã que jogou: “Amor, deixa eu te falar uma coisinha. Não joga tênis no palco não, meu amorzinho. Porque se cair na minha cabeça, eu não vou nem te contar o que acontece… Se cair na do convidado, então, meu amor…”.

A situação ocorreu em show de despedida da turnê Ensaios da Anitta. A cantora disse ainda que o esporro foi ‘dado com amor’ por conta de sua nova fase. “Na minha cabeça eu respiro e resolvo, se cair na do convidado que veio aqui, eu nem sei. Você sabe que você volta descalço, né?”, pontuou.

Por fim, Anitta disse que sentiu ‘ódio’ pelo ocorrido e com a possibilidade do objeto tê-la acertado, mas, no fim, ela apenas pediu para o fã não repetir a atitude. “Sobe só o ódio aqui de que poderia ter caído na minha cabeça. Faz mais isso não, tá meu amorzinho. Eu amo você também, mas tenizinho no palco, tá?”, concluiu.

Lil Nas X

O cantor Lil Nas X foi surpreendido em julho de 2023, durante o show que realizava em Estocolmo, na Suécia, quando um fã arremessou um brinquedo sexual no palco. Com hits e performances altamente sexuais, ele percebeu quando um objeto estranho aterrissou no palco. Parou de cantar e, com bom humor, mostrou à plateia o que parecia ser um masturbador em formato de vagina.

Lil Nas X foi atingido por um masturbador em formato de vagina | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Bebe Rexha



A cantora Bebe Rexha foi atingida no rosto por um telefone durante show em Nova York, nos Estados Unidos. Na ocasião, a cantora, de 33 anos de idade, foi rapidamente atendida após ter caído no chão com fortes dores. O responsável, identificado como Nicolas Malvagna, de 27 anos, foi escoltado para fora do local pela segurança e, mais tarde, foi preso acusado de agressão.

Bebe Rexha foi atingida por no rosto por um telefone | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Rogério Skylab



Em julho de 2023, Rogério Skylab também postou uma cena ocorrida no show realizado em Florianópolis (SC), que vem sendo recorrente em suas apresentações: durante a música “Tem cigarro aí?”, o público arremessa uma quantidade enorme de cigarros em cima do cantor e compositor.

“Floripa no último sábado. Estou todo machucado. Foi um tiroteio de cigarros na minha cabeça, no meu rosto, no meu corpo todo”, escreveu Skylab, que dançava enquanto era atingido por cigarros e maços.

Matheus Fernandes

No último dia 22, Matheus Fernandes viveu uma situação inusitada durante sua apresentação no Arraiá do Povo, em Aracaju, Sergipe. O cantor sertanejo estava no palco, cantando uma de suas músicas, quando foi surpreendido por um celular arremessado por um fã, que acabou atingindo suas partes íntimas. O impacto foi tão forte que Matheus precisou interromper o show por cerca de dois minutos para se recuperar.

“Eu sei que isso é carinho. Eu, de verdade, sinto que isso não é maldade, que isso é carinho. Mas tem que ter cuidado porque pegou num lugar que dói muito”, relatou Matheus após retornar ao palco. O cantor, após tomar água e respirar fundo, aproveitou para alertar seus fãs sobre a necessidade de cuidado em shows para evitar acidentes.

Nattan



Um momento inusitado marcou a passagem do cantor Nattan no Parque de Exposições no último domingo, 1º. O artista interagiu bastante com o público e convidou fãs para o palco. Um dos convites feito por Nattan foi da Alex, que é cadeirante há 14 anos e jogou para o artista uma fralda geriátrica – em alusão às inúmeras calcinhas que são jogadas pelas fãs.

“É a primeira vez que isso acontece. Cada cidade que eu passo as coisas vão ficando mais inusitadas”, disse o cearense, que convidou o fã com a família para terminar de curtir o show do palco.

| Foto: Reprodução | Instagram

Harry Styles



Outra vítima foi o cantor Harry Styles. Em julho do ano passado, o artista foi atingido no olho por um objeto atirado da plateia durante show que fazia em Viena, na Áustria. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram ele levando a mão ao rosto apos ser atingido. Antes, o artista já tinha sido atingido por um óculos.