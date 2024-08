Alesson Lima dá "spoiler" do 'CarnaAlê’: "Feliz e realizado"

Influenciador fará quinta edição do evento - Foto: Reprodução | Instagram

Aos 26 anos de idade, Alesson Lima é um sucesso. Natural de Acupe, distrito de Santo Amaro, na Bahia, o criador de conteúdo digital tem mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram, onde compartilha com muito humor a sua rotina diária, incluindo academia, família e amigos.

E tanto talento só podia ser celebrado com festa, claro. Nesta quinta-feira, 1º de agosto, o influencer promove mais um 'CarnaAlê', para comemorar seu aniversário com uma micareta, em um verdadeiro carnaval fora de época.

Filho de Roselene Correia, conhecida como Tia Rose, e irmão de Wanderson Lima, que também são criadores de conteúdo, o atual morador do bairro de São Caetano já tem quatro atrações confirmadas: Parangolé, Léo Marques, Claudia Leitte e Robyssão. No entanto, ainda há espaço para mistério. Segundo o influencer, uma nova atração pode ser confirmada a qualquer momento. A tal performance já foi trocada mais de três vezes.

Em entrevista exclusiva ao A TARDE, Alesson falou sobre como o carnaval serve como motivação para criar o evento.

“Eu gosto de festas para comemorar meu aniversário. Também sou fã de carnaval e gosto de reunir amigos e família. O CarnaAlê começou como uma ideia simples e cresceu muito. Eu não sabia que iria se tornar o que é hoje”, afirmou.

O Carnaval de Salvador tem uma relação profunda e histórica com a cultura afro-brasileira e com as pessoas negras. Alê, que é um homem negro e periférico, diz realizar o evento em homenagem à sua cultura e comenta sobre a perpetuação desse legado.

“Eu tenho plena consciência disso. Penso: ‘poxa, eu vim de um lugar periférico, preciso fazer algo grande e celebrar meus ancestrais negros’. Fico muito feliz com tudo que tenho realizado com o CarnaAlê. Tenho grande interesse pelo assunto e estudo sobre ele para oferecer uma nova experiência a cada edição”, disse.

Novidades

Segundo o influencer, como forma de fortalecer a cultura afro-brasileira, o CarnaAlê sempre incorpora características de sua cidade no convite, no press kit ou em algum espaço do evento. Em algum momento, ele pretende incluir percussão e bandas afro como forma de reforçar a cultura afro.

“Ainda não temos uma atração de bloco, como uma Timbalada, mas chegaremos lá. A relação que tenho com os artistas é baseada em afeto e conversa. Quanto aos ritmos afro, ainda não tenho esse contato”, explicou.

Alesson também destaca que, em suas vivências familiares e entre amigos, costuma fortalecer o crescimento dos seus. Assim como o cantor Léo Marquez, que foi a primeira atração confirmada deste ano, Alê, amigo de muitos artistas, comenta sobre a relação de amizade com a primeira drag queen do pagode baiano, a Nininha, que é uma das atrações esperadas.

“Nininha é uma participação surpresa que traz uma energia incrível. Ela nunca passa despercebida e sempre tem novidades. Se não estiver presente em algum ano, sinto falta dela”, contou Alesson, aos risos, ao lembrar de momentos engraçados protagonizados pela drag.

O 'CarnaAlê' não só fortalece a cultura, mas também movimenta a economia da cidade, com reservas em hotéis e empreendedorismo local. O influencer fala sobre como se sente ao contribuir para o desenvolvimento da cidade.

“Eu me sinto muito feliz e realizado, porque o CarnaAlê tem aberto caminhos e portas, além de fortalecer as famílias”, concluiu.