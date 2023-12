Alexandre Correa desiste de lutar por guarda do filho com Ana Hickmann | A TARDE

O empresário Alexandre Correa desistiu da guarda compartilhada de seu filho, Alezinho, com Ana Hickmann, e agora tenta a regulação das visitas.

Segundo seu advogado, Enio Martins Murad, Alexandre ofereceu a guarda para Ana no processo de divórcio. Ele afirmou que a ação de alienação parental foi motivada pelo desejo de Alexandre de ver o filho, alegando que Ana não está permitindo as visitas conforme solicitado na lei.

“Na ação do divórcio, o Alexandre ofereceu e fez questão que a guarda do Alezinho fique com a Ana. Ele só quer o direito de regulação de visitas. Então essa teoria que vem sendo veiculada nas mídias de que a ação da alienação parental seria uma estratégia não é verdade”, contou o advogado em entrevista à Quem.

O empresário pede que a guarda do filho fique com a apresentadora, mas quer o direito de encontrar o garoto duas vezes por semana.

Em entrevista à Metropolitana FM, Correa expressou o desejo de deixar o Brasil alegando que ficou prejudicado após a denúncia de agressão feita por Ana.

"Eu vou ter que recomeçar a minha vida. No momento oportuno eu vou viajar, vou sair do país. Eu não tenho mais família, não tenho mais emprego. Eu era agente dela, marido e agora não sou mais nada. E eu vou ficar aqui sendo chamado de agressor?".

Na ocasião, ele afirmou que ainda ama a apresentadora, mas vai precisar aprender a deixar de amar.

"Eu não deixei de amar a Ana, mesmo com tudo que já foi dito [por ela] com todo massacre".