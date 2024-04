Alinne Moraes é notificada por nudez em rede social | A TARDE

A atriz Alinne Moraes foi notificada no Instagram nessa sexta-feira, 29, após publicar uma foto na qual posava de topless, mas protegendo os seios com os cabelos. As diretrizes da rede social diminuíram o alcance da imagem.

A artista disse que o alerta chegou apenas dois minutos depois de a imagem ir ao ar. "2 minutos no feed e o Instagram acabou de avisar: esta publicação pode limitar o alcance da sua conta para não seguidores Talvez sua publicação não siga nossas Diretrizes de Recomendações. Isso pode impactar o alcance da sua conta no Reels, nas recomendações do Feed, na seção Explorar, na pesquisa ou nas sugestões de contas para não seguidores", escreveu a atriz.



Veja:

Alinne costuma postar fotos mais ousadas na rede social. Ainda esse mês ela publicou uma imagem fazendo topless em frente à uma janela, com os braços cobrindo os seios. Na legenda, Alinne deu os créditos para seu marido, o cineasta Mauro Lima, 56. A foto foi feita na casa do casal em Itanhangá, Rio de Janeiro.