Alok comemora reencontro com o pai: 'Alívio poder te abraçar' | A TARDE

O DJ Alok comemorou o reencontro com o pai, nesta quarta-feira,11. Juarez Petrillo, também conhecido como DJ Swarup, sobreviveu ao ataque feito pelo grupo Hamas ao festival de música eletrônica chamado Universo Paralello no último sábado, 7, em Israel. O evento tem origem brasileira e foi criado por Petrillo.

"Que alívio poder te abraçar pai!", disse Alok na legenda de foto publicada nas redes sociais. A rave ocorreu perto da fronteira com a Faixa de Gaza e foi um dos principais alvos do grupo terrorista Hamas, que atacou Israel e deixou pelo menos 260 mortos na região do festival.



O DJ Swarup estava tocando no momento do atentado, mas conseguiu escapar em segurança, segundo Alok.