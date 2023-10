Ana Carolina faz nova versão de 'Chico' e sugere amor lésbico a Sonza | A TARDE

Um dos maiores ícones da MPB, a cantora Ana Carolina criou uma nova versão da música "Chico", de Luísa Sonza, em um show, na última sexta-feira, 20, em São Paulo. Presente na apresentação, a dona da canção ficou surpresa com a performance.

Na versão modificada, Ana Carolina mudou a letra e disse que pretende apresentar umas amigas para Luísa. “Tenho umas amigas que são maravilhosas, vou te apresentar. Com o Chico foi cachaça, mas com uma ‘sapata’ vai ser um quentão”, cantou. “Luísa se tu quiseres, tem muitas mulheres pra firmar contigo”, continuou Ana, que foi seguida por gritos da plateia. Vídeos do momento viralizaram no nas redes sociais.

No último domingo, 15, Luísa, que já se assumiu bissexual, foi flagrada beijando sua bailarina Mariana Maciel, em uma festa em São Paulo. A música Chico acabou envolvida em diversas polêmicas após Sonza expor uma traição do ex, o influenciador Chico Moedas, em rede nacional.

Confira a versão de Chico criada por Ana Carolina:





Reprodução | Redes Sociais