Ana Castela é a cantora mais ouvida pelo Spotify em 2023 | A TARDE

O Spotify divulgou, nesta segunda-feira, 11, os rankings de artistas que foram mais ouvidos em cada estado do Brasil no ano de 2023. Entre os destaques estão Ana Castela, mais escutada do Brasil e liderou 8 das listas. Além disso, Taylor Swift foi a única estrangeira no topo de uma delas.

Segundo a plataforma, o consumo de música nacional no Brasil cresceu 44% no período em relação a 2022. Prova disso o total domínio de brasileiro nos top 5 dos 26 estados e do Distrito Federal. As únicas exceções são a americana e o canadense Weeknd.

Confira os artistas mais ouvidos na Bahia

Top 5:

Nadson O Ferinha

MC Cabelinho

Marília Mendonça

Filipe Ret

Veigh

Top 5 músicas:

""Leão, por Marília Mendonça

"Love Gostosinho - Ao Vivo", por Felipe Amorim e NATTAN

"Zona De Perigo", por Leo Santana

"Erro Gostoso - Ao Vivo", por Simone Mendes

"Nosso Quadro", por Ana Castela