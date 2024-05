Ana Hickmann não comparece em audiência com o ex, Alexandre Correa | A TARDE

A apresentadora Ana Hickmann não compareceu na audiência por videoconferência com o ex-marido, Alexandre Correa, marcada para esta quinta-feira, 9. As informações são da coluna Fábia Oliveira.

Ainda segundo informações, apesar de não ter participado, Ana foi representada pela sua equipe jurídica. A audiência foi referente a um processo aberto pelo empresário contra a ex-mulher.

A princípio, os advogados de Hickmann tentaram mudar a data da conciliação pois estaria fora do Brasil. A juíza, no entanto, resolveu manter depois de entender que, devido ao fuso horário, o período do evento internacional, que acontece em Lisboa, Portugal, não coincidiria com a audiência em questão, que seria virtual.

Um outro pedido de Ana deve ser analisado pela Justiça nos próximos dias. A apresentadora também solicitou o direito de ficar com o filho Alezinho durante suas férias, que deve acontecer na primeira quinzena de julho.

A apresentadora Ana Hickmann pediu o divórcio do empresário Alexandre Correa após a agressão sofrida por ele em novembro de 2023. A audiência seria ser o primeiro reencontro dos dois após a separação.

