Ana Maria fica chocada ao descobrir tamanho de pênis de gorila: "Só?" | A TARDE

Ana Maria Braga, mais uma vez, não teve papas na língua para comentar um assunto exibido no Mais Você. Nesta quarta-feira, 29, a apresentadora teve uma reação inusitada ao falar sobre o tamanho do órgão sexual de um gorila. A curiosidade surpreendeu Ana Maria e, claro, o programa foi tomado por risadas.

Tudo começou quando o repórter Fabricio Battaglini estava apresentando a família de gorilas que agora reside em um parque em Cotia, no interior de São Paulo. Ele aproveitou para compartilhar algumas curiosidades sobre um dos animais.

"O órgão sexual dele mede 3 cm. É pequenininho para um bicho deste tamanho", relatou Fabricio.

"Só isso?", respondeu Ana Maria, de forma espontânea.

O comentário garantiu risadas tanto da apresentadora quanto de Louro Mané. "Como assim?", exclamou o papagaio surpreso. "Mas ele tem 1,80 m de altura", comentou Ana Maria sobre o gorila.

Fabricio, que estava no parque diante do recinto dos gorilas, também riu da situação.

"Tem um ditado aqui sobre isso, não vou dizer aqui... Mas é pequeno, mas dá certo!", rebateu o repórter. "Tá cheio de filho aí!", complementou o Louro.

Confira o momento





Reprodução | X

Por que os homens têm o pênis maior do que o dos macacos?



Entre os primatas, os gorilas possuem as menores genitálias e testículos. Por outro lado, os chimpanzés têm órgãos de tamanho mediano e escrotos maiores.

Em comparação, os homens têm testículos de tamanho médio e pênis maiores. Segundo especialistas, o tamanho do órgão reprodutor, especialmente do saco escrotal, reflete a organização social dos primatas. Tudo depende da quantidade de competição que os chimpanzés e seus espermatozoides enfrentam ao encontrarem um parceiro do sexo oposto.

