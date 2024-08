Ana Paula Arósio reaparece para público, mas não fala com mãe há anos

Ana Paula Arósio e a mãe, Claudete - Foto: Reprodução / Record

Ana Paula Arósio retornará a TV para participar de um comercial após 15 anos afastada da 'telinha'. Já a vida pessoal da artista é um mistério, mas um detalhe é sabido: ela não fala com a mãe há anos.

Segundo o jornal Extra, Claudete Aparecida Arósio vive em um asilo e evita falar da filha. Em 2015, ela e o marido Carlos Arósio se mudaram de um condomínio em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, para viver num outro, especializado na terceira idade.

Um ano antes, Claudete lamentou a ausência da filha, ainda mais porque naquela época o marido estava enfrentando o Mal de Parkinson e problemas no pulmão.

"Queria o apoio dela neste momento tão difícil. Faz muito tempo que ela não procura notícias do pai(...) É muito dolorido. Mas ela tem a vida dela para tocar, as coisas dela para fazer", disse na ocasião. Carlos Arósio morreu no ano seguinte. Ana Paula não foi ao enterro.

"Não gostaria de falar sobre isso. É um assunto desagradável. (Tenho) Muita, muita, muita saudade. Se eu dissesse que não batesse (a saudade), estaria mentindo", disse ela, em entrevista ao programa "Balanço Geral" da Record em 2020.