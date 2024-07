Anavitória e Nando Reis se apresentam juntos neste domingo na Concha

Projeto encerra no estado baiano, no primeiro dia do Festival de Inverno Bahia 2024, em Vitória da Conquista - Foto: Divulgação

A Concha Acústica do TCA recebe, na noite deste domingo, 30, às 19h, a turnê dos Namorados - Palavras iguais dizendo coisas tão diferentes, que chega a Salvador para deixar os casais baianos mais apaixonados e aquecer o coração dos solteiros. Além de ser a última apresentação da temporada do projeto conjunto das Anavitória com o cantor Nando Reis, essa também é a primeira vez que os três artistas se encontram no palco em terras soteropolitanas.

A parceria do duo formado por Ana Clara Caetano e Vitória Falcão com o cantor Nando Reis é antiga, nasceu em uma primeira e rápida turnê conjunta - a Turnê Juntos, em 2018, que deu origem ao EP homônimo com quatro faixas, gravadas ainda nos ensaios da turnê e lançadas após dois anos.

Agora, seis anos depois, as três vozes se unem novamente e se entrelaçam para cantar o amor.

“Tivemos vários encontros nos palcos dessa vida, é uma história que foi sendo construída, a gente tem se amalgamado ao longo desse tempo. Nesse show sentimos ainda mais liberdade dentro desse encontro. Ensaiamos durante maio todo, esse que é um show conjunto, em que vivemos o mesmo espaço; da canção, do palco, e do que salta do todo também. Tem sido uma onda”, conta Vitória.

Não é segredo a admiração que as tocantinenses têm por Nando, tanto é que uma homenagem ao cantor faz parte da discografia do duo, o álbum “N”, gravado com músicas autorais do artista. Para elas, encontrá-lo vez ou outra ainda parece um delírio dos seus eus de outros tempos.

“Ele segue sendo ídolo pra nós duas, mas o que o tempo dissolve e constrói é bonito viver. A gente tem muito respeito por esse encontro e essa relação. Ladear a energia, a criatividade, o compromisso, e cada supetão de alegria que esse ‘home’ tem é uma benção. O Nando é inspirador”, revela Vitória.

De um lado a doçura e leveza das meninas que conquistaram o mundo com um talento único e diferenciado. Do outro, a elegância e experiência de Nando Reis, que, há mais de 40 anos, é uma referência para a música brasileira. O cantor reconhece a potência das companheiras de palco.

“O que despertou minha admiração, em primeiro lugar, foi o primor do canto das duas. Durante a imersão no repertório delas pude entender melhor a qualidade e força das composições”, elogia Nando.

Palavras iguais dizendo coisas tão diferentes

O título da turnê é uma alusão à afinidade dos repertórios, que se costuraram nesse show. Em uma apresentação de 90 minutos, os artistas compartilham um infinito de emoções com os fãs baianos, cantando sucessos que passeiam por “N”, “De Janeiro a Janeiro”, “Ai, Amor”, “Pra Você Guardei o Amor”, “Trevo”, “Relicário” e muito mais. “Estou muito feliz de apresentar esse show em Salvador, na Concha, que é um lugar em que amo tocar. Vai ser lindo, vibrante, amoroso, espontâneo e musicalmente muito potente”, espera Nando.

O espaço deste encontro é o favorito das Anavitória no Brasil, apresentar esse projeto na Concha é como uma celebração da história do duo.

“Todas as vezes que pisamos nessa casa, vivemos coisas muito fortes e muito bonitas, que guardamos com muito carinho. Existe, na nossa carreira, um histórico de estreias em Salvador e dessa vez a gente encerra a turnê aqui. Não consigo pensar que exista lugar melhor pra se comemorar dias tão importantes, como foram os últimos. Viver isso com o Nando, vai ser um ‘negócio’”, confirma Ana.

A Turnê dos Namorados já passou por um dezena de cidades diferentes com um total de 14 shows, revelando, para Ana, uma experiência mais madura e totalmente diferente da anterior.

“Dessa vez, tivemos mais tempo de nos debruçar nessas canções, encontrar o nosso ponto de encontro dentro delas e de costurar essas músicas com mais cuidado também. O tempo é outro. Um mundo de coisas aconteceu nesse intervalo de seis anos, tanto na nossa vida, quanto na do Nando. Agora somos novas pessoas, com um novo olhar, um novo repertório e é muito gostoso descobrir, show por show, como essas três novas pessoas se comportam juntas e compartilham desse fogo que mora no palco. Tem sido uma delícia”, considera.

Após se apresentarem em Salvador, os artistas farão uma pausa. Mas, antes de encerrar de fato a turnê, o trio ainda se encontra em Ouro Preto - MG, Porto Alegre - RS e encerram o projeto no estado baiano, no primeiro dia do Festival de Inverno Bahia 2024, em Vitória da Conquista.