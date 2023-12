Andressa Urach anuncia pausa na prostituição e explica; entenda | A TARDE

Faturando alto com a produção de conteúdos adultos, Andressa Urach decidiu abandonar a prostituição e seguir apenas com a criação de vídeos adultos.



A modelo afirmou que ficou milionária e bateu recordes em uma das plataformas em que atua.

"Agora estou milionária vendendo conteúdo adulto. Só em uma das plataformas, bati o recorde mais uma vez de venda de conteúdo", contou em entrevista à Quem.

"Como estou ganhando muito bem nas plataformas adultas, não estou mais me prostituindo. Parei com os programas. Se achar que preciso no futuro, volto. Mas agora não estou fazendo mais", disse Urach.

Ela explicou ainda como administra o dinheiro que ganha. "Não fico com dinheiro na conta. Entrou dinheiro, eu compro imóveis baratos, que me dão aluguéis. Já tenho seis imóveis. Eles me dão uma boa renda por mês".



A mãe de Arthur disse ainda que sua meta é seguir na produção de conteúdos por mais quatro anos e depois se aposentar, desejo já relatado por ela outras vezes.

"Talvez eu seja uma vovozinha pelancudinha que trabalha com conteúdo adulto. Sempre mudo de opinião".