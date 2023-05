Andressa Urach chora após excluir perfil no Onlyfans: "recomeçando"

Após começar a frequentar uma nova igreja, Andressa Urach decidiu excluir seu perfil no Onlyfans, plataforma de conteúdo adulto por assinatura. Nesta quarta-feira, 24, ela chorou ao anunciar a decisão.

"Deus tem me incomodado em muitas coisas, e eu sei que se eu morrer, não vou levar nada", disse Urach. "Eu estou recomeçando com Deus. Você que é de Deus, peço que ore por mim para que eu consiga vencer a mim mesma, minha carne, o meu eu. Vencer os momentos difíceis, vencer todas as tribulações que tenho passado".

Ela recorreu à plataforma após passar por dificuldades financeiras depois de se separar do empresário Thiago Lopes. Ela afirmou que apesar de ajudar nas contas, o perfil causou danos psicológicos.

"É abrir mão de um dinheiro simbólico, rápido e fácil, mas que traz dores para a alma, culpa, acusação e peso", contou.

"Saiu um peso das minhas costas. Fui bombardeada de pensamentos me acusando por estar nessa plataforma, por ganhar dinheiro dessa maneira. Agora estou livre", pontuou.

