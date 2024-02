Andressa Urach desmente ex após ser acusada de largar filho | A TARDE

Após ser acusada por Thiago Lopes de ter abandonado Leon, seu filho bebê que está prestes a completar 2 anos, Andressa Urach rebateu as declarações do ex-marido nesta terça-feira, 7.



Através da rede social Instagram, a atriz publicou vídeos de esclarecimento e ainda mostrou prints que mostravam o combinado dela com Lopes de passarem o aniversário de Leon juntos, no Rio de Janeiro. Ela teria, inclusive, já pago as passagens aéreas para o ex, a mãe dele e o filho, além da hospedagem.

“Vocês já viram essa novela antes. Infelizmente, meu ex acaba fazendo umas declarações em alguns momentos que não está muito bem. Não gosto de ficar justificando nada, até porque não devo nada pra ninguém, mas ele falar que eu não me preocupo com meu filho é mentira. Vou mostrar pra vocês…”, iniciou Urach.

Na sequência, Andressa Urach disse que Thiago Lopes simplesmente cancelou toda a programação, mesmo com todos os gastos já feitos. Ela disse que sofreu um "prejuízo muito grande".

“Tive um prejuízo muito grande porque comprei o voo dele, da mãe dele e do Leon, e eu já paguei o hotel para que o Leon passasse o aniversário de 2 aninhos dele aqui com a gente. Já estava tudo organizado pra gente passar em família e ele simplesmente cancelou nas últimas semanas e agora está falando que não dou atenção ao meu filho, e isso é mentira”, garantiu.

A atriz afirmou que não entendia a motivação do ex-marido em fazer essas acusações, mas que outros ataques por parte dele seriam respondidos com "outras coisas" que ela teria para mostrar.

“Como vocês podem ver, já estava tudo organizado… Não sei, de verdade, o porquê de estar fazendo isso. Enfim, vida que segue. Se ele continuar me atacando, eu vou mostrar outras coisas também. Nem gosto de me justificar porque acho que o justo não se justifica, mas não gosto quando as pessoas mentem, por isso quis mostrar pra vocês que eu queria estar muito com o meu filho Leon, o Arthur e minha mãe, mas infelizmente não vai acontecer”, lamentou.