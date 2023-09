Andressa Urach é internada para realizar cirurgia de emergência

A modelo Andressa Urach, 35, está internada na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para realizar uma cirurgia de emergência para remoção de pedra nos rins.

A suspeita de internação da ex-Miss Bumbum chamou atenção nas redes sociais na última sexta-feira, 15, depois que o seu filho, DJ Arthur Urach, levantou suspeitas do quadro de saúde da mãe.

"Hospital de novo", ele postou inicialmente. Em seguida, publicou uma foto de uma cadeira de rodas com a legenda: "É esperar agora."

Conforme a assessoria de Andressa em resposta ao UOL, a equipe está à espera de novidades sobre o quadro de saúde da modelo.

Recentemente, a musa do Privacy afirmou que ficou milionária em apenas 40 dias com a plataforma de conteúdo adulto: "A mamãe tá como? A mamãe aqui está milionária! Batemos um milhão [de reais] em vendas em 40 dias de plataforma. Deus é maravilhoso! Não vem me pedir dinheiro, que já tá tudo aplicado e trancado em investimentos, então não sai nada da mamãe aqui! A minha meta de vida é o foco na minha aposentadoria", disse nos Stories.

Em recente entrevista ao Fofocalizando (SBT), ela contou que escolheu os conteúdos adultos e a prostituição por preferência: "É rápido! Eu amo a vida sexual", afirmou. Urach segue como garota de programa, cobrando R$ 15 mil por hora.