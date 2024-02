Andressa Urach flagra namorado com outra e se revolta; vídeo | A TARDE

Produtora de conteúdo adulto, Andressa Urach flagrou o namorado, o ator e modelo Lucas Ferraz, beijando outra mulher e ficou revoltada. Tudo começou quando Lucas convidou Andressa a ir em um lugar surpresa.

"A gente saiu para jantar e o Lucas me levou para ter uma experiência que eu nunca tinha tido. Uma casa de swing. Eu já tinha avisado ele que sou bem ciumenta, e ele encontrou um casal que ele já conhecia. Me senti muito envergonhada", contou Urach.

Urach pontuou que, apesar de ser liberal em seus vídeos, na vida particular é ciumenta. Ela demonstrou sua mente aberta, inclusive, no último vídeo, gravado com Lucas e outros dois homens.

"Eu avisei que sou ciumenta. Disse que não conseguiria pegar outra mulher e casal, essas coisas. Na vida real, não. Uma coisa é gravar, outra é vida real. Não divido o que é meu".

Na saída do estabelecimento, um casal chegou e a mulher deu um beijo em Lucas na frente de Andressa.

“Você acredita nisso? Na minha cara! Rapaz, pense numa bichinha brava. Acabou a noite. Fiquei bem brava e chateada”, disse a modelo. Lucas Ferraz concordou e reforçou: “Rapaz, é brava, mesmo. De verdade. Até eu fiquei surpreso. Quando olhei, pensei: Acabou a noite”.

Confira o vídeo.