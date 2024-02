Andressa Urach revela que ajudou filho a perder a virgindade; entenda | A TARDE

Andressa Urach segue causando polêmica em assuntos relacionados a sexo. Recentemente, em entrevista `Rádio Metropolitana FM, a modelo revelou que levou o filho em um bordel para que ele pudesse perder a virgindade.

De acordo com a musa do Privacy, o objetivo da visita ao bordel era fazer com que seu filho entendesse sua profissão.

“Ele entendeu minha profissão, eu levei ele num bordel pra ele conhecer o lugar, ele perdeu a virgindade no p*teiro. Levei ele pra ter a primeira experiência e ver que não era um bicho de sete cabeças, que eram mulheres lindas e um lugar agradável”, adicionou.

Inclusive, quando Urach voltou à prostituição, ela recebeu apoio total do filho: “Ele foi o primeiro a apoiar”. Nas redes, internautas se dividiram com a declaração de Andressa. Enquanto alguns criticaram a atitude da estrela, outros a defenderam.