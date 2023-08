Andressa Urach revela que ficou com Neymar: "negócio foi bom"; vídeo

A vice-campeã do concurso Miss Bumbum, Andressa Urach, aproveitou o fim de semana para causar nas redes sociais. A influenciadora chocou os seus seguidores neste sábado, 12, ao revelar por meio dos stories do Instagram, que após deixar 'A Fazenda 6', da Record TV, em 2013, ela ficou com Neymar.

"Já peguei o Neymar logo que eu saí da Fazenda e o negócio foi bom (risos). Faz tempo! Vão saber agora! Babado... Foi bom, mas eu não gravei, as câmeras do meu prédio gravaram. Quando eu morava em São Paulo. Mas faz tempo!", recordou, rindo.

Contudo, vale lembrar que a modelo entrou em contradição, pois em julho de 2014 afirmou que queria "pegar" o jogador. "Eu gostaria de pegar o Neymar, mas ele é da Bruna Marquezine, que é linda, e eu não vou furar o olho dela [risos]. Eu nunca fiquei com ele", afirmou ela em uma entrevista replicada na imprensa na época.

Reprodução / Redes Sociais