Andressa Urach revela reação do namorado ao dizer que manterá pornô | A TARDE

Andressa Urach afirmou que, mesmo namorando, não vai deixar de trabalhar como garota de programa. Andressa assumiu seu novo namorado, Sergio Carvalho, no último final de semana. A ex-vice Miss Bumbum ainda descreveu a reação do rapaz ao contar sua decisão.

“Falei para ele que tenho foco financeiro no meu trabalho e para a gente namorar, a condição seria ele aceitar o que faço como atriz pornô. Falei que ia continuar gravando com homens e mulheres. Também disse que ia seguir trabalhando como garota de programa”, contou, em entrevista à Quem.



Urach explicou que conversou com seu namorado sobre a sua intenção de pensar no seu futuro. “Tenho pensado muito no meu futuro e aposentadoria. Então, meu foco mesmo é vida financeira. Isso foi muito conversado antes da gente iniciar o namoro”, disse.

A modelo ainda contou como Sergio reagiu com sua decisão. “Ele falou que não seria fácil lidar porque como qualquer pessoa, ele sente ciúme, mas que ele não ia atrapalhar o meu trabalho. Disse que ia aceitar por gostar de mim”, relatou.

Andressa Urach comentou sobre a possibilidade de gravar com o novo namorado. “Não pretendo gravar com o Sergio. Ele é muito discreto e reservado. Mas as gravações são o meu trabalho e não vou parar. Sou uma atriz de conteúdo adulto”, descreveu.

Por fim, a criadora de conteúdo adulto declarou que não quer perder a sua liberdade. “Não aceito mais cobrança, encheção de saco e ciúmes. Gosto de paz. Tudo o que for tirar a minha paz, tiro da minha vida”, encerrou.