Andressa Urach revela ter faturado mais de R$ 1 milhão em 40 dias | A TARDE

A produtora de conteúdos eróticos Andressa Urach afirmou, em entrevista à coluna F5, da Folha de São Paulo, ter faturado mais de R$ 1 milhão em um período de 40 dias, apenas com o trabalho adulto. Questionada, a modelo, que atualmente tem o perfil o mais acessado na plataforma Privacy, não confirmou se já ficou rica com o trabalho.

"Não gosto de falar sobre lucros, mas em 40 dias ganhei mais de R$ 1 milhão só com esse trabalho [...] Minha vida mudou, fazer conteúdo adulto no Privacy me tirou do fundo do poço. Com o que ganho, digamos que dá para ajudar uma futura geração", afirmou a modelo.

Andressa Urach ainda revelou como funciona a dinâmica de gravações e escolha dos parceiros de cena, com o uso obrigatório de preservativos.

"Já deixo gravado bastante conteúdo. Fiquei três, quatro meses produzindo para alimentar as plataformas e poder tirar férias. Antes, quem fazia a seleção dos influenciadores com quem eu gravaria as cenas era meu filho. Hoje, eu faço um post nos stories dizendo que abri agenda e entram em contato comigo. Cada um faz seus exames de doenças sexualmente transmissíveis, HIV, e no dia gravamos. Gravações com homens usamos camisinha. Todos ficam seguros", explicou.

