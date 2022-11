Andressa Urach tem alta médica após surto e deve ficar afastada da web

A ex-modelo Andressa Urach recebeu alta médica neste sábado, 19, após passar 20 dias internada em uma clínica psiquiátrica.

Durante o período ela chegou a propor que o próprio filho, Leon, fosse sacrificado. Quem divulgou a informação foi o marido de Urach, Thiago Lopes.

Ela deixou a clínica acompanhada da mãe, Marisete de Faveri, que foi contra a internação. "Nos coloquem em suas orações", pediu.

Urach se pronunciou pela primeira vez sobre o ocorrido e disse que foi orientada a não se pronunciar muito sobre o que viveu.

"Olha eu passando aqui depois de tanto tempo. Estou orientada a não ficar [falando] muito sobre o que está acontecendo", disse.

Em seguida, a mãe confirmou a recomendação médica para se afastar das redes sociais. "Recomendação médica. A médica conversou comigo e, nesta primeira semana, é relax, sem mídias sociais, sem ficar falando muita coisa. Quando passar, ela vai falar. Peço que vocês nos respeitem".

A ex-Fazenda, no entanto, usou o Instagram para falar sobre a saudade do filho. "Saudade do meu Leon. 20 dias longe dele. Nos coloquem nas suas orações. Eu oro por vocês, e vocês oram por mim".