Andressa Urach vai gravar vídeo pornô com a amante de Neymar | A TARDE

Andressa Urach prepara uma novidade para os fãs e consumidores dos seus conteúdos adultos. Ela, que conquistou R$ 1 milhão na plataforma adulta em pouco mais de um mês, já tem um novo projeto aos fãs.

Urach vai gravar um vídeo adulto com a empresária Fernanda Campos, que é conhecida como amante de Neymar.

O atleta teria estado com Fernanda no dia dos namorados, segundo a própria Fernanda, que divulgou imagens e vídeos dele na casa dela. Dias depois, ele usou as redes sociais e pediu desculpas para Biancardi, que já estava grávida de sua segunda filha.

Um internauta questionou Fernanda sobre possível parceria com Urach e a resposta foi positiva. "Com certeza, mas estamos pensando em algo icônico para entregar ao público".

Após a repercussão do caso com Neymar, Fernanda anunciou sua entrada no OnlyFans. Na bio, ela escreveu: "Oi oi, eu sou a Fe campos, aquela do menino N****". Em outra publicação, ela prometia mostrar "o que o menino Ney viu".