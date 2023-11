Anitta confirma primeiro ensaio de pré-carnaval em Salvador | A TARDE

Anitta usou as redes sociais nesta quinta-feira,19, para anunciar as datas das cidades que vão receber os ensaios de pré-carnaval da cantora. A artista escolheu a cidade de Salvador e o dia 06 de janeiro, para abertura da temporada de shows.

Os ensaios terão como tema as escolas de samba do Rio de Janeiro. Além da capital baiana, entre janeiro e fevereiro do próximo ano, a artista se apresenta em Florianópolis, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba e São Paulo.

Os locais dos shows ainda serão divulgados. Os ingressos serão vendidos a partir da próxima quarta-feira, 25, pelo site da artista.

Confira lista completa de cidades:

Salvador, BA: 06/01



Florianópolis, SC: 07/01

Brasília, DF: 13/01

Fortaleza, CE: 14/01

Recife, PE: 20/01

Rio de Janeiro, RJ: 21/01

Belo Horizonte, MG: 27/01

Vitória, ES: 28/01

Curitiba, PR: 03/02

São Paulo, SP: 04/02