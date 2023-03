Anitta critica gravadora e pede preço por fim do contrato: "Respeite"

Anitta voltou a criticar sua gravadora, Warner Music Brasil, nesta quinta-feira, 9. Ela compartilhou uma publicação da Warner com a foto da artista em homenagem ao dia da mulher e revelou que tem sido ignorada pelo executivo da gravadora.

Ela afirmou ainda estar insatisfeita com a promoção de suas músicas e afirmou que quer um valor para por fim ao seu contrato. Segundo ela, o CEO a prometeu o término do contrato.

"Me respeite, uma jovem mulher, dando pelo menos um pouco de importância real à conversa justa, honesta e respeitosa que pedi com vocês, em vez de enviar seus advogados para falar com os meus sobre dinheiro quando eu disse que já aceitava o triste fato injusto de que sou o maior investidor aqui e pedi à gravadora para fazer apenas o trabalho simples que deveria: promova minha música", contou Anitta.

"Para o meu Dia das Mulheres ao invés de um post fofo na página da Warner queria nunca mais ter que escrever um e-mail desses para o CEO implorando pelo tratamento que você disse que me daria", seguiu a cantora.

Por fim, ela aconselhou os artistas mais jovens a estarem atentos a tudo que assinam. Ela contou que era ingénua quando assinou o contrato há mais de 10 anos e não sabia de 10% da realidade.

"Não importa o quão pequeno você seja, você vai crescer, e se ver preso em um looping que não muda é tão frustrante. Você vai ficar com medo, então vai tentar jogar perfume, mas merd* cheira a merd*, não importa quantas rosas você coloque em cima, não importa se eles movem sua merd* para outro lugar, ainda é uma merd*. E quando você finalmente perder toda a força que tinha para continuar se empurrando no meio da merd*, você vai sentir que nada pode piorar, que você não tem nada a perder porque você já perdeu todo o grande amor e paixão que você tinha no início. Aí você vai entrar nessa 'luta' insana que eu estou agora. Onde você luta sozinho porque eles nem perdem tempo dando a mínima pra você, porque você é muito pequeno no grande mar de tubarões com milhares de outros peixinhos para continuar comendo".