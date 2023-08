Anitta faz tatuagem em parte íntima de namorado; confira o resultado

De férias na Grécia, Anitta compartilhou no Instagram a tatuagem que seu namorado, Simone Susinna, decidiu fazer. O ator e modelo, que até então não tinha nenhuma tatuagem, pediu para que a amada criasse a obra.

"Quem pergunta porque eu estou com ele, é isso. A cabeça é igualzinha a minha, do nada vem uma ideia. Do nada, ele decidiu fazer uma tatuagem. Nunca teve tatuagem e decidiu fazer e quer que eu escreva, quer que eu faça! Vocês estão entendendo agora, né? É eu versão homem", contou Anitta.

"Eu que escolhi o desenho e o lugar foi ele que escolheu. Ele falou para eu escolher tudo, é louco! Igual a mim”, completou.

A cantora topou o desafio e tatuou a palavra "connected" (conectados, em português), na região do quadril do astro de "365 Dias". Confira o resultado abaixo:

Por outro lado, a carioca também ganhou uma tatuagem, feita pelo namorado. O ator desenhou um triângulo no tornozelo da cantora [veja abaixo]. Anitta e Simone assumiram o relacionamento em meados de julho e desde então, foram flagrados juntos em diversas ocasiões.