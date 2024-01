Anitta leva fãs ao delírio durante show em Salvador: "Vocês são tudo" | A TARDE

Com um cropped escrito 'Sexy', Anitta foi a quarta atração do Festival Virada Salvador nesta quinta-feira, 28. Fãs da artista, que chegaram cedo para garantir um lugar mais próximo do palco, foram ao delírio quando a cantora subiu ao palco.



No repertório, a artista apresentou hits como 'Downtown', 'Mil Vocês', 'Loka', 'Envolver', 'Essa Mina é Louca', entre outros. A artista também apresentou parcerias, como 'Some Que Ele Vem Atrás', com Marília Mendonça, 'Loka', com Simone e Simaria, 'Você Partiu Meu Coração', com Nego Do Borel, e 'Contatinho', sua parceria com Léo Santana.

O carinho do público foi notado pela artista, que agradeceu a cidade e aos fãs. "Muito obrigada, salvador, obrigada, Bahia, meus fãs, vocês são tudo".

"Muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada, prefeito, pelo convite. Que 'convitão'. 2024 vai ser incrível. Já começamos. Pra fazer esse show, são muitos hits pra gente escolher. Eu amo vocês muito".

Ela lembrou que retorna à capital baiana ainda em janeiro para o 'Ensaio da Anitta', festa que celebra seu bloco e dá o ponta pé inicial dos festejos do Carnaval.

"Dia 6 estou de volta no Ensaio do meu bloco. Vou estar mais gostosa, vou malhar até lá. Lá eu fico no palco até cansar, chamo alguém da plateia, faço o que der na cabeça".

Por fim, quando ocorreu um show com fogos de artifício, ela pediu ao público um minuto para prestigiar as explosões e profetizou:

"Esse ano a gente vai pegar todo mundo que a gente quer. Vai ganhar tudo que a gente quiser. Vai sera a honra e a glória de todos nós. Estou profetizando".