Antonia Fontenelle detona Felipe Neto: "doida pra amassar tua cara" | A TARDE

Antonia Fontenelle teve uma mensagem vazado onde detona o jornalista Ancelmo Gois, do O Globo, e o youtuber Felipe Neto. Ancelmo fez uma matéria revelando que Antonia estava sendo procurada para cumprir penas em ações movidas por Neto.

Ela chegou a negar, alegando que não havia qualquer condenação contra ela, mas o influenciador expôs documentos que provam o contrário.

Revoltada, ela gravou um áudio detonando tanto o jornalista quanto o youtuber. A mensagem foi divulgada pela colunista Fabia Oliveira.

"Esse velho da boca-mole, safado! Ficava puxando meu saco quando eu era a mulher do Marcos Paulo. Pode botar aí no grupo esse áudio. Pode jogar pra todo mundo. Velho safado! Cretino! Esse safado faz tudo isso comigo, foi no camarote Nº1 no último carnaval, você acredita que ele tentou vir falar comigo? Veio me cumprimentar, você acredita? Que vagabundo do caralh*".

Ela seguiu, tecendo ofensas contra uma funcionária do jornalista. "E essa empregadinha dele aí… Estão fodidos, viu? Eles me trataram como uma meliante que está fugindo da polícia. Eu não tenho nada, eu não devo nada pra esse vagabundo desse Felipe Neto. Porr* nenhuma. Pelo contrário, ele que foi condenado no STF, ele e o irmão, e eles não pagam sequer as custas dos meus advogados".

"Botei lá no Twitter. Eu falei: ‘Paulo Belins que está atrás de tu. Fujão, mentiroso, sobe no ringue comigo. Estou doida pra amassar essa tua cara’. Ele tem um sorriso amarelo de quem peidou, sabe? Peidou fedorento. Cara nojento! E ainda tem quem dê trela pra uma desgraça dessa. Eu tenho nojo disso aí, eu tenho nojo das pessoas disso aí, sabe? Vagabundo do caralho! Vai infernizar a vida do cão!", disse ela.