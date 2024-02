Aos 15 anos, Boca de 09 assume namoro com musa do 'onlyfans' | A TARDE

Seguidores do influenciador digital Boca de 09 reagiram com surpresa e alguma reprovação ao anúncio do namoro do adolescente de 15 anos com a musa do Onlyfans, Sarah Estanislau, de 20 anos.

"Boca", como é conhecido pelos fãs, utilizou as redes sociais para assumir o relacionamento com a loira, que se tornou conhecida por coreografias na plataforma digital TikTok e pelas fotos em trajes de banho.

Entre os comentários que criticaram o relacionamento do novo casal estão postagens que colocam em dúvida o interesse de Sarah pelo adolescente. "Ela te ama, confia", "Queria ver essa aí te querer na época do pão com pão", "dinheiro é f0d4", foram alguns dos comentários na publicação (veja abaixo):