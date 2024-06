Apesar de prêmio milionário do BBB 24, Davi segue com dívidas na praça | A TARDE

Desde que deixou o BBB 24, Davi vive vida de milionário pela Bahia, com passeios de lancha, mansões alugadas e interesse em comprar residência no Litoral Norte. Tudo financiado pelo prêmio de quase R$ 2,9 milhões por vencer o reality. Apesar disso, segundo o jornal Extra, o cria de Cajazeiras soma dívidas de quase R$ 15 mil.

A maior pendência é com o Banco do Brasil, com débito de R$ 10,4 mil oriundo da soma de financiamentos, calote no cartão de crédito e adiantamento de contas. Já com a Caixa Econômica Federal, a dívida é de R$ 1.004.

A dívida mais antiga, contraída em 2021, é de R$ 3.245, fruto de um financiamento cedido a uma empresa de cobrança.

Já outra dívida, de R$ 238 com o Nubank, foi quitada após saída do BBB 24.

Além dos problemas financeiros, Davi também enfrenta crise nas redes sociais. Dois meses após o fim do reality, ele perdeu um milhão de seguidores no Instagram, despencando de 10,5 mi para 9,5 mi.

O campeão do "BBB 24" tem contrato com a Globo até o fim de julho. No fim do mês passado, a emissora dispensou a maioria dos participantes do contrato de exclusividades. Apenas Davi, Beatriz, Alane, Matteus, Isabelle, Pitel e Fernanda seguem contratos da casa.

Publicações relacionadas