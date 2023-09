Após anunciar que será pai, Arthur Aguiar revela fim do relacionamento

O relacionamento do ator Arthur Aguiar com a influenciadora Jheny Santucci chegou ao fim, segundo anunciado pelo próprio Arthur nesta segunda-feira, 18. Na sexta-feira, 15, eles haviam anunciado que Jheny estava grávida do segundo filho do campeão do BBB 22.

Segundo Arthur, eles descobriram a gravidez depois de 20 dias sem se falar. Ele afirmou que a história do agora ex-casal foi rápida, intensa e chegou ao fim por estar "ficando sério e saindo do que havíamos combinado".

"Lógico que não foi uma notícia fácil pra nenhum dos dois, pois nem juntos nós estávamos, não tínhamos um relacionamento, mas nós acreditamos que filho é sempre bênção na nossa vida! E estamos MUITO felizes em saber que em breve teremos um pedacinho de nós em nossos braços", escreveu Arthur.

Ele teceu elogios à Jheny e afirmou ter orgulho dela ser a mãe de seu segundo filho. "Admiro muito a mulher que ela é! Parceira, inteligente, alto astral, divertida, independente financeiramente, empreendedora, dona do seu próprio negócio".

Ele explicou que após descobrir a gravidez, decidiram tentar reatar a relação e chegaram a morar junto. "Hoje, 3 meses depois, e usando da mesma sinceridade e transparência um com o outro que tivemos desde o primeiro dia que a gente se conheceu, decidimos não seguir mais juntos".

"Vamos focar na boa relação que a gente já tem e em cuidar do nosso filho ou filha. Obrigado pelo carinho de todos e peço que vocês respeitem o nosso momento".

Confira o anúncio do término na íntegra.