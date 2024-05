Após ataques gordofóbicos, MC Binn desativa perfil nas redes sociais | A TARDE

MC Binn desativou o perfil que tinha na plataforma X, o antigo Twitter, e no Instagram após receber ataques gordofóbicos de alguns internautas. O cantor disse que tem vontade de se manter cada vez mais longe das redes.

“Não precisam vir fazer bullying com meu corpo ou beleza para defender alguém que vocês gostam, não precisam me ofender e me atacar à toa, estou quieto na minha, fazendo música e cuidando da minha família, só isso. Cada vez mais vou ficar off, sem maldade”, desabafou o cantor.

Depois da mensagem, o artista excluiu seu perfil no X e no Instagram.

Ansiedade

Recentemente, MC Binn, ex Bin Laden, usou as redes sociais para desabafar sobre as crises de ansiedade que desenvolveu durante o confinamento do BBB24. O funkeiro revelou que não tem se sentido bem, mas que vai buscar ajuda médica. “Tem muita coisa boa por vir, então não é hora de desistir”, disse.

“Um assunto muito importante: lá dentro [do Big Brother Brasil] descobri que eu tive algumas crises de ansiedade e que foram geradas não só pelo estresse, mas também pela saudade, pelas preocupações e outras coisas mais. Porém, eu vou tratar isso, porque tem atrapalhado o meu sono. Eu estou com muita dor de cabeça nesse momento”, contou.