Após críticas, Davi pede para não fazer mais PIX para o RS: entenda | A TARDE

O Baiano Davi surpreendeu os seguidores ao anunciar que não precisam mais fazer depósito via PIX para a conta dele que era usada para arrecadar ajuda para as pessoas vítimas da tragédia climática no Rio Grande do Sul. De acordo com o campeão do BBB24 o objetivo já foi alcançado.



"Pra você que efetuou os pagamentos e ajudou com o pix: já está paga a carreta da água mineral e a carreta de alimento, tá ok? A gente está metendo a mão na massa e queria agradecer a cada um de vocês", avisou.

No último domingo, 12, Davi falou sobre sua forma de ajudar as vítimas das enchentes no estado gaúcho. O ex-motorista de aplicativo rebateu críticas sobre sua presença no local afetado pela tragédia e negou que tenha sido hostilizado por moradores.

"O povo quer me derrubar a qualquer custo mesmo, né. Eu só voltei para casa para ver minha mãe e o povo publicou dizendo que eu fui hostilizado. Mentirosos. O povo do Rio Grande Do Sul me recebeu muito bem. O povo do Rio Grande do Sul me acolheu e eu vou voltar para ajudar esse povo novamente", escreveu o ex-BBB no Instagram.

Além disso, rebateu as críticas: "Quanto mais as pessoas me criticam, Deus tem sido meu refúgio e minha fortaleza. E tem me colocado de pé para ajudar essas pessoas que estão carentes de doações. Beijos para você que ao invés de estar colaborando está só aí digitando e falando de mim".

Publicações relacionadas