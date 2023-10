Após divórcio, Guimê cobre tatuagem com rosto de Lexa; veja como ficou | A TARDE

Menos de um mês após se divorciar de Lexa, MC Guimê fez uma tatuagem para cobrir um outro desenho que tinha com o rosto da cantora. O resultado foi compartilhado nesta terça-feira, 17.

O desenho havia sido feito no início de 2022, meses antes do casal se separar pela primeira vez. Na ocasião, ele afirmou que eternizou na pele uma pessoa que já está eternizada em sua alma e coração.

O antigo desenho representava o rosto de Lexa no dia do casamento, com véu e acessórios. No novo desenho, ele manteve o rosto de uma mulher, descaracterizou a cantora e colocou um boné e bandana na boca.

O artista aproveitou a visita ao tatuador Jorge Mitsunaga, no estúdio Nautica Tattoo Premium, e desenhou ainda o nome 'Love' na testa.

Confira o antes e depois.