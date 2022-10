Após fala homofóbica, viraliza foto de Cássia Kis beijando outra atriz

Após as falas homofóbicas de Cássia Kis, atualmente no ar, na novela Travessia, da Rede Globo, a atriz Lúcia Veríssimo divulgou uma foto aos beijos com a artista.

"Meu tbt (Throwback Thursday, espécie de quinta-feira da nostalgia) de hoje vai ser em homenagem à Cássia Kis. Que sigamos sem hipocrisia e falso moralismo. Sim, foi de verdade esse beijo. Sim, é a Cássia Kiss quem está me beijando...chega!!! Não foi novela não, foi vida real!!!", postou ela.

Declarações homofóbicas

Apoiadora do presidente da República e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), Cássia fez um discurso homofóbico sobre as relações homoafetivas sob alegação de defesa por estarem "destruindo a família". A declaração foi feita live realizada com a jornalista Leda Nagle.

"Você sofre amando Deus. Qual é o meu propósito como católica? Amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje, eu tenho um filho dentro da minha casa dentre os meus quatro, o Joaquim. Ele trabalha no centro Dom Bosco, que é uma escola com objetivo de construir homens de verdade... É o caminho certo, não tenho dúvida nenhuma. Diante de tantas ameaças sobre a família. A vontade que o mundo está de destruir a família", falou Cássia Kis.

A atriz ainda falou que as "famílias tradicionais" estão ameaçadas pela existência da "ideologia de gênero".

"Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando. Duas meninas dentro de uma escola se beijando, onde há um espaço chamado beijódromo", disse ela, se referindo, ao que tudo indica, a atriz está se referindo a uma fake news que mostra duas meninas supostamente se beijando na Paraíba.