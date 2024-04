Após fim de novela, Marcos Caruso curte férias com marido em Salvador | A TARDE

Após o fim da novela da rede Globo 'Elas por Elas', no último dia 12, o ator Marcos Caruso, que interpretou vilão Sérgio na trama, veio para Salvador com o esposo para curtir os dias de férias. Nas redes sociais, Marcos Paiva, companheiro de Caruso, postou fotos de alguns momentos do casal no bairro da Barra.

As imagens mostram os dois no Farol, no Porto, e na areia do mar soteropolitano.

Marcos Caruso vive um relacionamento com Marcos Paiva desde 2018, após quatro casamentos com mulheres.