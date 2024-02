Após fim de relacionamento com Sandy, Lucas Lima diz que já foi traído | A TARDE

Após o término com Sandy em setembro do ano passado, o músico Lucas Lima revelou já ter sido traído. O ex da cantora aproveitou os stories do Instagram para entrar na trend do Eu Nunca, na qual o usuário anota as coisas que já ou nunca aconteceram em sua vida. Ele acabou surpreendendo os seguidores ao dizer que já foi traído por uma ex.

A falta de marcação na pergunta foi o suficiente para que algumas pessoas cogitassem um caso extraconjugal de Sandy enquanto era casada com Lucas. Para evitar polêmicas, o violonista gravou um vídeo para se explicar e negar que a filha de Xororó tenha o traído. “E, sobre ser traído, relaxa, gurizada. Eu tinha 15 anos, namoradinha de colégio, está tudo certo, tudo resolvido. Então, paz nas redes”, completou ele.

Lucas Lima nega affair



Lucas Lima usou as redes sociais para anunciar que vai dar uma pausa da web após circularem algumas notícias de que ele estaria vivendo um romance com a professora de ioga Vi Bueno.

“Vou tirar uns dias de folga do Instagram. E não, não estou namorando”, escreveu o ex-marido de Sandy em uma publicação. “Às vezes pesa um pouco e essa semana foi dessas, explicou.

Segundo o colunista Gabriel Perline, do IG, a moça já estaria até acompanhando o músico em compromissos profissionais e existem até prints de conversas que confirmam a relação.

O jornalista garantiu que Vi esteve presente na plateia do musical Once, que traz Lucas como um dos protagonistas, na quinta-feira (8/2). Os dois ainda teriam passado a noite juntos no mesmo apartamento, localizado na Vila Madalena, em São Paulo, depois do espetáculo.

No Instagram, o ex da filha de Xororó postou uma foto tomando café na sala da residência e Bueno também, porém de outro ângulo. Em seguida, Lucas apagou o registro, mas a massagista não, o que acabou gerando ainda mais rumores sobre o romance.