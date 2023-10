Após internação, Andressa Urach pausa prostituição e volta à igreja

Após problemas de saúde, a criadora de conteúdo adulto Andressa Urach visitou uma igreja em Porto Alegre na noite deste domingo, 24.

Recentemente ela voltou ao hospital para cirurgia de emergência para a remoção de um cálculo renal. Ela contou que estava sentindo fortes dores e foi diagnosticada com pielonefrite, inflamação do rim é causada por um tipo específico de infecção do trato urinário.

Em suas redes sociais ela apareceu com duas amigas na igreja “Bola de Neve”. Após o culto, elas ainda curtiram uma noite de pizza.

A calmaria, no entanto, durou pouco tempo. Uma hora após aparecer no culto, Urach divulgou a rifa de “um dia inesquecível” com ela. Ela pontuou que homens e mulheres poderiam participar.



O que chamou a atenção foi o valor: R$ 1,99.