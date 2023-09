Após levar golpe de ex, Helen Ganzarolli tenta recuperar carro de luxo

Em entrevista ao podcast PodC, a apresentadora Helen Ganzarolli afirmou que um veículo foi comprado pelo ex-namorado, que pediu a ela que alienasse o automóvel em nome dela, devido a dificuldades financeiras. A modelo teria então, pedido à Justiça uma liminar para ter a posse do carro de luxo, avaliado em R$ 750 mil.

O pedido foi feito em ação movida contra uma loja de veículos, que cobra uma indenização por danos morais contra a apresentadora. A empresa alega que o compromisso firmado no contrato de compra e venda de uma Maserati Levante SQ4 2018 não foi cumprido.



Na entrevista, Helen explicou que pegou um empréstimo no banco e enviou o valor ao ex-namorado, Cesar Kuratomi, para que fosse quitado o carro, o que não ocorreu. A apresentadora alega que não sabia da situação e que a loja fez o preenchimento da documentação do veículo em seu nome.

Helen também disse que ficou surpreendida com o processo e entrou com uma reconvenção (pedido realizado pelo réu ao apresentar contestação sobre as alegações). Por fim, a modelo pediu uma liminar para que tenha a posse do carro e a condenação da loja ao pagamento de custas e honorários.

O ex-namorado de Helen não apresentou defesa no processo, até o momento. Já a loja de veículos rebateu, dizendo que a apresentadora realizou o financiamento de um bem que não lhe pertencia. Por isso, seria um absurdo pedir uma liminar pela posse de um veículo que não foi pago integralmente.