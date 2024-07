Após levar tapa, Nego do Borel vai à delegacia: "Não vai ficar assim"

Agressão foi registrada por testemunhas no meio da rua - Foto: Redes Sociais

Após levar um tapa no rosto do filho de Otávio Mesquita, Nego do Borel afirmou que irá até à delegacia registrar um boletim de ocorrência. Segundo o funkeiro, "isso não vai ficar assim".

Após a confusão, Nego do Borel relatou ainda que eles começaram a se desentender após o momento em que ele perdeu a luta contra MC Gui no Fight Music Show. Segundo ele, o influencer começou a provocá-lo diversas vezes na web.

"Quem me acompanha sabe que vários dias desde a minha luta com o MC Gui, esse tal de Mesquita vem me perturbando, querendo entrar no meu caminho, entrar na minha mente, mexer comigo, e eu sempre recuando, sempre tranquilo. Não sei o que esse cara quer, o que acha da cabeça dele. Está me perturbando. Cheguei aqui em São Paulo e desde manhã o cara postou um vídeo falando da minha vida, falando besteira na internet. Assim como todos os outros, eu também brinco. Ele estava postando coisas para mim e eu para ele. Ele veio no bar e me agrediu, isso não vai ficar assim", diz um dos stories publicados das redes sociais. Veja vídeo: