Após ofensas, Murilo Rosa vai processar José de Abreu | A TARDE

Neste fim de semana, o ator José de Abreu se envolveu em uma polêmica nas redes sociais com a atriz Maria Zilda, no entanto, até o ator Murilo Rosa entrou na confusão.

Na ocasião, a atriz disse que ao contracenar com Abreu, percebeu que ele tinha mau hálito. Três meses depois, o ator decidiu responder a acusação no X, e alfinetou Murilo.

“Chega. Não vou aguentar uma ex-atriz que não detém NENHUM RESPEITO entre seus pares dizendo merda sobre mim. Ainda mais numa live com outro merda que, se fosse digno, teria me defendido. Não é à toa que existe na Globo o verbo 'MURILAR', ou seja, agir como Murilo Rosa. E dele mais não falo, não merece”, escreveu Abreu.

Depois, Zé disse ter recebido uma ligação de Murilo, mas recusou conversar. Sem citar o nome de Abreu, Rosa publicou no Instagram um texto dizendo que um colega de elenco de “A Casa das Sete Mulheres” (2003) tinha "um semblante cinzento e uma aura negativa".

Ele ainda afirmou que o termo “Murilando” citado por Zé surgiu de forma amigável. “Estávamos focados em fazer o nosso melhor, em ir além, em ajudar, contribuir e superar? Jayme Monjardim criou um termo carinhoso e até hoje me pergunta 'onde eu estou Murilando’”, escreveu no Instagram.

Na sequência, Zé publicou uma foto de Murilo com o pai, Odair José - já falecido - e do filho do ator, gerando provocação sobre o time para o qual Murilo torce, o Vasco. A situação não pegou nada bem para Abreu, que foi "crucificado" pelos seguidores.

Nas redes sociais, Murilo manifestou: "Caramba, o José de Abreu acaba de postar uma foto minha acompanhado do meu pai, que faleceu há 8 meses, e do meu filho menor de idade. Isso é extremamente baixo e teve a clara intenção de me ofender, de me atacar usando minha família, os meus maiores afetos. Mas não revidarei", desabafa.

Logo depois, Murilo afirmou que não vai deixar barato e vai processar José de Abreu, deixando claro o quanto se sentiu desrespeitado. "Para isso existe justiça cível e criminal. O desrespeito com meu filho e com a minha dor da perda do meu pai é inaceitável. A sua resposta virá dos órgãos competentes em todas as esferas".

Nos comentários da publicação de Murilo, os internautas comentaram sobre o assunto. "Zé de Abreu é um cara amargo e infeliz, e isso é evidente para todo mundo”, comentou um. "O que esperar de uma pessoa que cospe no rosto de uma mulher por divergências políticas?", escreveu outro. "Pra cima dele amigo. Sinto muito pelo seu pai", defendeu a apresentadora Antonia Fontenelle.

