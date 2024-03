Após perder pra Gui, Nego do Borel desafia MC Daniel: "meto a porrada" | A TARDE

Após sofrer uma derrota no ringue do Fight Music Show 4, no sábado, 24, para MC Gui, Nego do Borel já tem um novo alvo. Após a derrota, MC Daniel afirmou que Gui realizou o sonho de muita gente.

"Mano, você fez a vontade do Brasil, da história do funk. Te amo, moleque. Insuportável do Borel, cara mais chato da história da música", disse Daniel ao parabenizar Gui.

Em seus stories, Nego afirmou que tem gente que só brada na internet, mas amarela na rua.

"Tô de cabeça erguida, sou sujeito homem. Treinei para car****, vou continuar treinando, tá tudo certo. Mas vou falar uma coisa: tem uns caras que ficam só na internet, querendo hypar no bagulho, e depois fica igual marica na rua. Então vou falar pra você de novo, Daniel: Não fica nessa, porque eu te vejo e não tem essa de segurança, eu te meto a porrada. Você não me conhece, tô te avisando".

Em 2023, quando ainda namorava com Mel Maia, Daniel não gostou de um comentário feito por Nego sobre uma suposta traição do funkeiro, que teria causado o término do relacionamento.

"Tá mais rápido que um foguete", escreveu. "Essa notícia é mentira. Se fosse você, seria verdade. Algo com agressão ou talarico, bem a sua cara", declarou Daniel.